Un nuevo escándalo gira en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando parecía que todo estaba bajo control en la previa al ingreso de los participantes, una fuerte versión puso en duda la transparencia del aislamiento obligatorio antes de entrar a la casa.

La bomba la lanzó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde aseguró que uno de los concursantes no se habría aislado el día que correspondía y, como consecuencia, habría tenido acceso a información importante.

“Los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”, relató la panelista.

Según detalló, esta persona recién se habría aislado el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”, cuando el resto ya llevaba más de 24 horas sin contacto con el exterior.

El punto más polémico tiene que ver con la filtración de una supuesta placa con nombres de participantes que comenzó a circular el domingo: “La filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa”, afirmó Majo.

Finalmente, Majo reveló el nombre del participante señalado, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.

QUIÉNES SON LOS PRIMEROS NOMINADOS DE GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

A pocas horas de haber ingresado a Gran Hermano: Generación Dorada, los participantes ya tuvieron su primera gala de nominación y, tras el recuento de votos, Santiago del Moro reveló los nombres de las personas que se dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Ante la atenta mirada de todo el grupo, el conductor anunció quiénes quedaron en placa por mayoría de votos: Carmiña Masi, Emanuel Di Gioia, Manuel Ibero, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Solange Abraham y Yanina Zilli.

Cabe destacar que también se realizó la primera espontánea de esta edición y la encargada de realizarlo fue: Carmiña Masi quien optó por darle tres votos a Brian Sarmiento y dos votos a Emanuel Di Gioia.

De esta manera, será el público quien decida quién es el primer eliminado del programa y quienes continuarán en carrera para llevarse el tan ansiado título de campeón y todos los increíbles premios en juego.

“Son 24 horas de placa positiva y mañana, cuando bajen tres de estos ocho, se transforma instantáneamente en negativa y empieza de cero hasta el lunes”, recordó Del Moro antes de cerrar la emisión.

Santiago del Moro: “Son 24 horas de placa positiva y mañana, cuando bajen tres de estos ocho, se transforma instantáneamente en negativa y empieza de cero hasta el lunes”.

¿Quién será el primer participante en abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?