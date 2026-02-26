La pregunta de cuánto cobra Andrea del Boca por estar en Gran Hermano Generación Dorada encontró respuesta, y la suma es tan grande que la acordó por cada semana que permanece dentro de la casa más famosa.

“Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, afirmó Guido Záffora, como si se tratara de un vinculo estelar por una novela.

Rápida, Mariana Fabbiani planteó: “Eso significa que puede ser que no llegue al mes... Serían 24 millones al mes”.

Foto: Prensa Telefe

Aunque el panelista de DDM aclaró que es la misma forma en que “cobran los participantes de MasterChef Celebrity”, ya que van de gala en gala.

La diferencia astronómica con el resto de los demás participantes

Foto: Captura (Telefe)

La suma que ganaría Andrea del Boca además es llamativa por la diferencia abismal con los demás hermanitos, ya que apenas se llevan 156.000 pesos por semana.

O sea, la actriz embolsaría más de 38 veces que un competidor. O si se quiere, Andrea sola se lleva por día más dinero que el resto de los integrantes de Gran Hermano Generación Dorada juntos.

Eso sin contar que Andrea del Boca además pidió que su hija, Ana, trabaje en el streaming del reality como condición para aceptar la experiencia.