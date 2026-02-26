A menos de 48 horas de haber ingresado a Gran Hermano Generación Dorada, Kennys Palacios vivió un momento de profunda angustia que sorprendió a todos dentro de la casa.

El peluquero y amigo de Wanda Nara se mostró vulnerable, rompió en llanto y hasta puso en duda su decisión de sumarse al reality.

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano Generación Dorada y puso en duda su continuidad: el abrazo clave de Andrea del Boca / Video de Telefe.

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano Generación Dorada y Andrea del Boca lo contuvo

La mañana del 26 de febrero comenzó cuesta arriba para Kennys. Sentado en los sillones del jardín, se largó a llorar desconsoladamente. Andrea del Boca, que estaba cerca, no dudó en acercarse para contenerlo y escuchar qué le estaba pasando.

“Me levanté para atrás. Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien”, lanzó él, entre lágrimas. Con ternura, la actriz intentó calmarlo: “Claro que está bien”.

Buscando entender el trasfondo de su angustia, Andrea le preguntó qué le había despertado esa duda. “No sé, me levanté medio bajón, para atrás, pensando mucho”, respondió Kennys, visiblemente movilizado.

Empática, y recordando que ella también lloró en sus primeras horas dentro de la casa, Del Boca le dedicó palabras de aliento que tocaron una fibra íntima: “Entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente conozca que sos un tipo que por vos mismo valés. No necesitás ser el maquillador ni el peinador de nadie. Sos talentoso y tenés mucho humor”.

Fue entonces cuando Kennys dejó al descubierto qué es lo que realmente lo angustia. “Eso me pesa también. Trato de demostrar que soy más que eso”, confesó. Y agregó, entre lágrimas: “Estoy re feliz de estar acá, de no haber salido nominado, pero no sé… hay algo que me angustia. Necesito saber de mi mamá también”.

El clima sensible dentro de la casa no es casual. El reciente fallecimiento del papá de Daniela de Lucía, quien debió abandonar el juego para despedir a su padre, impactó fuerte en el ánimo del grupo.

La situación removió miedos profundos en varios participantes que tienen a sus padres mayores y que hoy sienten, más que nunca, el peso de la distancia.