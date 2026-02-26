Luego de idas y venidas, de manifestaciones públicas en redes sociales y de presunción de separación, Wanda Nara publicó una foto que confirma la reconciliación con Martín Migueles.

Si bien se habían mostrado juntos el Día de los Enamorados, con una imagen hot desde la cama, los rumores de separación no cesaron.

Así fue que Wanda Nara llegó a la fiesta por la final de MasterChef con Martín Migueles y despejó las dudas.

Wanda Nara y Martín Migueles, reconciliados: la foto que lo prueba

Como si ese mensaje fuera poco, ahora la conductora y empresaria subió una foto de su pareja en un estado de relajación en su casa.

Wanda Nara y Martín Migueles, reconciliados: la foto que lo prueba | Créditos: Instagram @wanda_nara

Allí se ve al empresario inmobiliario riéndose, con vestimenta distendida, en el exterior de la casa en la que viven, en Nordelta.