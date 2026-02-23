Wanda Nara podría cruzarse cara a cara con su ex esposo y con la actual pareja de él, María Eugenia “la China” Suárez, en un evento familiar que promete máxima tensión.

En El Diario de Mariana, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani por América TV, Guido Icardi anunció que se casará próximamente y que Wanda, Mauro y la China están invitados.

Consultado por Fabbiani, Guido confirmó sin rodeos:“Espero que Wanda vaya a mi boda. Mauro y la China están invitados”.

Guido Icardi en DDM. Captura: América TV

Cuándo y dónde será el encuentro entre Wanda, Mauro y la China

A su vez, Guido Icardi reconoció que no mantiene diálogo con su hermano y que ni siquiera tiene su número de teléfono.

El hermano del delantero también reveló que en su reciente encuentro con Wanda hablaron de temas personales y familiares:“Hablamos de la vida, de mis sobrinas. No hablamos de Mauro, no era necesario porque era un momento muy tierno”.

Este domingo, en Infama, Guido se refirió a las palabras de Aldana Icardi, su hermana mayor, recordando la visita de Eugenia Suárez a su casa en Rosario.

Guido Icardi con la familia de Wanda Nara. Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.

Y afirmó: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.