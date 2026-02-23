Guido Icardi volvió a los medios de comunicación con más declaraciones explosivas sobre su hermano Mauro y sumó otro capítulo explosivo al conflicto. Con frases filosas, revelaciones incómodas y una confesión que dejó a todos helados, expuso la profundidad del quiebre familiar.

“Creo que me clavó el visto”, lanzó Guido cuando le preguntaron si Mauro le respondió el mensaje de cumpleaños. Una frase simple, pero demoledora. Según contó, la relación venía mejorando, pero todo volvió a enfriarse después de su acercamiento a Wanda Nara.

El encuentro en la casa de la empresaria —donde también estaban Maxi López y la actual pareja de Wanda, Martín Migueles— generó un fuerte revuelo mediático. Sin embargo, Guido fue tajante: “Yo fui a conocer a mis sobrinas”. Además, aclaró que no se sintió utilizado pese a las especulaciones: “Si usaron la foto para mojarle la oreja a mi hermano, la verdad a mí me da igual”.

Pero la frase que realmente encendió las alarmas llegó después. Intentando encontrar una explicación al distanciamiento, Guido confesó: “No tenemos ninguna razón como para que esté enojado con nosotros… quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”. La declaración impactó de lleno porque instala una hipótesis dolorosa: ¿la fama y el éxito habrían cambiado a Mauro?

En esa misma línea, Guido deslizó otra reflexión contundente: “No sé si será… el éxito se le subió”. Y aunque aclaró que no tiene certezas sobre el motivo del quiebre, reconoció que la distancia no es solo con él. “Con mi papá no habla desde hace un par de meses también”, reveló, recordando que el quiebre llegó después de la reunión del hombre con Wanda y sus hijas.

Consultado sobre la personalidad del delantero, fue directo: confirmó que Mauro “es celoso” y admitió que le gusta “que se hable de él”. “Le gusta el éxito, que se hable, ser el centro de atención”, explicó. Sin embargo, evitó responsabilizar a terceros y sostuvo que lo que ocurrió puertas adentro en su matrimonio solo lo saben los protagonistas.

Lejos de mostrarse enojado, Guido aseguró que desea que su hermano encuentre paz: “Quiero que se termine su problema mediático, que se pueda divorciar en buenos términos y que se termine todo el circo que hay armado”. También expresó su deseo de que, algún día, puedan volver a hablar como familia. Mientras tanto, el clan Icardi parece más fracturado que nunca.

