La interna de la familia Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. Después de que Guido Icardi participara en Intrusos para hablar sobre Wanda Nara y lanzara críticas hacia China Suárez, su hermana Ivana Icardi reaccionó con contundentes mensajes en sus redes sociales.

La polémica se encendió aún más cuando Guido no solo respaldó públicamente a Wanda en televisión, sino que luego apareció en un encuentro familiar junto a ella, Maxi López, las hijas de Wanda y Mauro, Nora Colosimo y Martín Migueles.

Las imágenes del reencuentro fueron leídas por muchos como una provocación directa hacia Mauro, en medio del escándalo mediático que los rodea. Lejos de quedarse callada, Ivana utilizó su cuenta en X para marcar distancia.

“No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”, escribió en un primer mensaje.

Minutos después, redobló la apuesta con un fuerte descargo contra Nara: “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en TV, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta directa hacia Wanda Nara, recordando viejas tensiones familiares y mediáticas.

QUÉ DIJO GUIDO ICARDI SOBRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ EN INTRUSOS

En su paso por Intrusos, Guido Icardi sorprendió al asegurar que nunca había visto a su hermano tan enamorado como lo estuvo de Wanda Nara. Además, dejó entrever cuestionamientos hacia la China Suárez, lo que alimentó la grieta entre las distintas partes del conflicto.

“Tiene un carácter muy fuerte, que cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue muy obsesivo, yo creo que Wanda no lo cambió. Que cualquiera al alcanzar la fama o el éxito se muestra cómo es. Él es como lo ven, con sus respuestas picantes, puestas en escena”, dijo el invitado.

A su vez, relativizó: “Será obsesivo, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda o a tener actitudes violentas. No creo que con la China Suárez se esté vengando de Wanda. Me parece que su pareja con Wanda se fue desgastando”.

