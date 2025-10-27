Ivana Icardi volvió a estar en boca de todos después de publicar un mensaje para su sobrina de 9 años, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo que parecía un simple saludo terminó ventilando una interna familiar y desató una ola de críticas en las redes sociales.

La hermana del futbolista eligió su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a la nena por su cumpleaños. Sin embargo, el tono del mensaje y algunos detalles llamaron la atención de los seguidores, que no tardaron en reaccionar.

Foto: Instagram @ivannaicardi

En su publicación, Ivana escribió: “Feliz cumpleaños, princesa. Ojalá algún día podamos vernos y abrazarnos como antes”. La frase, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada por muchos como una indirecta sobre la distancia y los conflictos que existen en la familia.

Los usuarios no tardaron en comentar el posteo y cuestionar la decisión de Ivana de exponer la situación en público. “No era necesario hacerlo así”, “Los problemas familiares se resuelven en privado”, y “Pobre nena, no tiene la culpa de nada”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.

Foto: Instagram @ivannaicardi

IVANNA ICARDI LE ENVIÓ UN SALUDO DE CUMPLEAÑOS A LA HIJA DE MAURO Y WANDA NARA Y DESATÓ UNA OLEADA DE CRÍTICAS

La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara nunca fue sencilla. A lo largo de los años, ambas protagonizaron varios cruces mediáticos y dejaron en claro que la familia está lejos de la armonía. El mensaje de Ivana a su sobrina reavivó viejas tensiones y puso otra vez en el centro de la escena los conflictos que atraviesan a los Icardi-Nara.

Mientras tanto, la pequeña cumple años en medio de una familia dividida y con la atención puesta en las redes sociales, donde cada gesto se analiza al detalle.

Ivana Icardi (Foto: Instagram @ivannaicardi)

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la polémica. Los seguidores de ambas partes tomaron posición y el debate se volvió tendencia.

Algunos apoyaron a Ivana por expresar sus sentimientos, mientras que otros la criticaron por exponer a una menor y ventilar los problemas familiares en público. Por ahora, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi respondieron al mensaje ni a la controversia que se generó, aunque este episodio dejó en evidencia que la paz familiar está lejos de llegar y que cualquier gesto puede encender la mecha de un nuevo escándalo.

