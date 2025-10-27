Ivana Icardi volvió a estar en boca de todos después de publicar un mensaje para su sobrina de 9 años, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo que parecía un simple saludo terminó ventilando una interna familiar y desató una ola de críticas en las redes sociales.
La hermana del futbolista eligió su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a la nena por su cumpleaños. Sin embargo, el tono del mensaje y algunos detalles llamaron la atención de los seguidores, que no tardaron en reaccionar.
En su publicación, Ivana escribió: “Feliz cumpleaños, princesa. Ojalá algún día podamos vernos y abrazarnos como antes”. La frase, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada por muchos como una indirecta sobre la distancia y los conflictos que existen en la familia.
Los usuarios no tardaron en comentar el posteo y cuestionar la decisión de Ivana de exponer la situación en público. “No era necesario hacerlo así”, “Los problemas familiares se resuelven en privado”, y “Pobre nena, no tiene la culpa de nada”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.
Leé más:
Por qué Mauro Icardi y la China Suárez se escaparon en avión privado a Milán: el contundente motivo
IVANNA ICARDI LE ENVIÓ UN SALUDO DE CUMPLEAÑOS A LA HIJA DE MAURO Y WANDA NARA Y DESATÓ UNA OLEADA DE CRÍTICAS
La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara nunca fue sencilla. A lo largo de los años, ambas protagonizaron varios cruces mediáticos y dejaron en claro que la familia está lejos de la armonía. El mensaje de Ivana a su sobrina reavivó viejas tensiones y puso otra vez en el centro de la escena los conflictos que atraviesan a los Icardi-Nara.
Mientras tanto, la pequeña cumple años en medio de una familia dividida y con la atención puesta en las redes sociales, donde cada gesto se analiza al detalle.
Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la polémica. Los seguidores de ambas partes tomaron posición y el debate se volvió tendencia.
Algunos apoyaron a Ivana por expresar sus sentimientos, mientras que otros la criticaron por exponer a una menor y ventilar los problemas familiares en público. Por ahora, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi respondieron al mensaje ni a la controversia que se generó, aunque este episodio dejó en evidencia que la paz familiar está lejos de llegar y que cualquier gesto puede encender la mecha de un nuevo escándalo.
Leé más:
Wanda Nara presumió el cumpleaños de su hija menor en compañía de la familia de Mauro Icardi
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.