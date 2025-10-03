La relación entre Mauro Icardi y La China Suárez sigue generando polémica y dividiendo opiniones. Cada publicación de la actriz o del delantero del Galatasaray despierta tanto elogios como críticas, y esta vez la controversia se trasladó a un simple comentario de Ivana Icardi, la hermana del futbolista.

Todo comenzó cuando Eugenia “La China” Suárez compartió en Instagram un carrete con su look del día y una foto junto a Mauro. Entre los mensajes, destacó el de Ivana, que escribió un breve pero contundente: “Lookazo”. Ese halago bastó para que muchos usuarios reaccionaran con ironía y cuestionamientos, lo que llevó a la ex Gran Hermano a responder con dureza.

“Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, más fanáticas del odio”, escribió en sus historias, marcando su fastidio por la ola de críticas. Además, dejó en claro que su relación con las parejas de sus hermanos siempre fue cordial: “Me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto por una. Y aunque no lo entiendan, sigo en contacto con cada una tanto de Mauro como de Guido”, aseguró.

Ivana también pidió frenar con los comentarios negativos: “Me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido. Van de abanderadas de lo que es ‘bueno o malo’ y viven criticando. Eso sí es odio”, disparó, antes de recomendar que quienes la atacan busquen ayuda psicológica.

SU VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ

Lejos de los rumores de mala relación, Ivana destacó que siempre tuvo buena impresión de la actriz:“La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque con Mauro llevamos años sin tener relación”, aclaró.

En otro mensaje, Ivana aseguró que nunca necesitó “chuparle las medias a nadie” para ser aceptada: “Muchas veces fui excluida por eso, pero las relaciones que construyo son sinceras y de cariño mutuo”, remarcó.

Para terminar, Ivana Icardi dejó un mensaje contundente sobre sus prioridades:“Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona”, escribió, antes de continuar con sus compromisos laborales en Alemania.