En un giro inesperado, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez acapararon la atención de todos al mostrarse en las redes sociales en un viaje privado a Milán que, lejos de aclarar las cosas, desató una lluvia de especulaciones y nuevos rumores.

Todo comenzó con la postales que Mauro publicó en Instagram Stories. La primera imagen muestra sus pies descansando cómodamente sobre un asiento de cuero beige de un jet privado, con la bandera de Italia de fondo y el mensaje “Buongiorno Milano”.

En la segunda foto se puede ver a la China sentada junto a la ventanilla, mirando directamente a la cámara, con un look relajado: un buzo, gorra negra y el pelo suelto. Un bolso negro grande y un vaso térmico violeta, que aportan un toque de glamour, completan la escena.

Hasta el momento, ni Icardi ni la China confirmaron los motivos de su viaje. Mientras tanto, los usuarios no tardaron en preguntarse si se trataba de una escapada romántica, un viaje de trabajo o algo relacionado con los conflictos judiciales que Mauro enfrenta con su exesposa y madre de sus hijas, Wanda Nara.

En este contexto, el periodista Gustavo Méndez aportó más detalles sobre el trasfondo legal del viaje: “Mauro Icardi viajó con la China Suárez a Milán por la restitución internacional, por lo que estuvo Elba Marcovecchio trabajando durante días”, escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter), insinuando que la presencia de la abogada del jugador podría estar vinculada a este viaje.

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI: “NO HAY MANERA DE QUE...”

Wanda Nara volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a Mauro Icardi, quien está instalado en Estambul junto a su pareja Eugenia “la China” Suárez.

En el programa de streaming de Olga, la empresaria fue contundente y lanzó una frase que sonó como un misil dirigido a la China Suárez, recordando el escándalo que las enfrentó años atrás.

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron si existía la posibilidad de que sus hijas volvieran a Estambul para vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda respondió sin vueltas: “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, comnezó diciendo, tal como se pudo ver en Puro Show.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Ante la repregunta sobre si existiría alguna posibilidad de que ella regresara a Turquía, la mediática fue terminante y cerró, sin filtro: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.