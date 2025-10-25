El cumpleaños que Wanda Nara le organizó a la segunda hija que tuvo con Mauro Icardi fue la excusa volver a provocar a su ex, y además desafió la cautelar que había solicitado el delanteo de Galatasaray.

Por un lado, La conductora de MasterChef Celebrity se jactó de haber llenado una combi con “la familia Icardi” para la celebración en Rosario, Santa Fe.

Juan Carlos Icardi, el abuelo, fue el enfocado para salar la herida de Mauro, en un video en el que se menciona el nombre de la menor agasajada, contrariando los planteos judiciales de su padre.

Familia Icardi junto a Wanda Nara.

Todo en momentos en que el novio de la China Suárez se encuentra en plena competencia con el Galatasaray en la liga turca, ya que el domingo enfrenta al Göztepe.

Wanda Nara y sus amigas. (Foto: @Wanda_Nara)

La foto de Maxi López y Martín Migueles

Como si eso no fuera suficiente, Wanda lanzó un demoledor golpe bajo a Mauro al publicar una foto de Maximiliano López y Martín Migueles, su nueva pareja, a quienes presentó como “los papis”.

Maxi López y Martín Migueles. (Foto: @Wanda_Nara)

Mojada de oreja de Wanda Nara a Mauro Icardi que se consuma a más de cuatro meses de la última vez que él pudo estar personalmente con sus niñas.