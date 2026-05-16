Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 10 de mayo desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza al actor argentino Mario Pasik y a la bailarina y actriz Adabel Guerrero, quien recientemente se separó de su pareja y padre de su hija.

También serán de la partida de este fin de semana el periodista deportivo Federico Bulos, la actriz Laura Cymer y el actor Diego Gentile, quien actualmente presenta su obra Casual en el Multiteatro.

MORIA CASÁN VENTILÓ UN PICANTE CHISME DE JUANA VIALE EN VIVO

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Luego la One tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda.

Juana Viale (Foto: Movilpress)

El asesor Fabián Medina Flores la había señalado como una de las peor vestidas de la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó el Oro. Entonces, Moria contó: “Estábamos haciendo la tapa de una revista y Juana me decía que estaba vampirizada por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”, contó la conductora.

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