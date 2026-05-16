Yanina Latorre no se guardó nada y, en una entrevista en el ciclo Ferné con Grego, relató cómo fue el momento exacto en el que Wanda Nara le confesó que Mauro Icardi la había engañado con la China Suárez. La panelista recordó el día en que recibió la primicia que revolucionó el mundo del espectáculo y no dudó en calificarlo como uno de los momentos más impactantes de su carrera.

Todo comenzó cuando Grego Rossello le preguntó cuál había sido su mejor primicia. Sin vueltas, Yanina respondió: “El primer WandaGate, ahora lo puedo decir porque pasaron muchos años. A mí Wanda me lo contó y yo empecé a buscar. Eso fue una de las mejores primicias. Me dijo ‘che, Icardi me cagó con la China’ y me contó todo, me mandó las fotos de la China en concha, todo me mandó”.

Yanina Latorre contó el Wanda Gate (Foto: captura de Ferné con Grego).

La revelación no terminó ahí. Grego quiso saber cómo reaccionó Yanina al recibir semejante información. “¿A vos qué te pasó cuando te está llegando eso?”, le preguntó. Fiel a su estilo, la panelista fue contundente: “Orgasmo, en serio. Era el día de la madre, yo estaba almorzando y les dije, chicos, discúlpenme. Me senté en la galería de mi casa, me agarré un vino, un papel y un lápiz, porque yo te anoto todo, y empecé a anotar, ella hablaba, hablaba, hablaba”.

YANINA LATORRE CONTÓ QUÉ HIZO CUANDO NARA LE MANDÓ LOS AUDIOS CONTANDOLE EL WANDA GATE

El escándalo conocido como WandaGate marcó un antes y un después en la farándula argentina. La filtración de los mensajes y las fotos entre Mauro Icardi y la China Suárez generó un verdadero terremoto mediático, y Yanina Latorre fue una de las primeras en tener acceso a la información de primera mano.

Yanina Latorre contó el Wanda Gate (Foto: captura de Ferné con Grego).

En su paso por Ferné con Grego, la conductora detalló que la charla con Wanda fue extensa, que la empresaria le envió audios y que automaticamente se los reenvió a De Brito. “Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra. Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios. Se los mando y ya queda ahí, y ella me los borró”, contó.

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