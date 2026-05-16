Se acerca el fin de semana largo y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 16 de mayo, la conductora marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la conductora deTelenoche Dominique Metzger.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 16 de mayo del 2026 (Foto: captura de eltrece).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida actriz Mercedes Morán, el periodista y panelista Horacio Pagani y el cantante de cumbia El Polaco.

MARIANO MARTÍNEZ DESCOLOCÓ A MIRTHA LEGRAND CON UNA TAJANTE RESPUESTA SOBRE SU VIDA AMOROSA

Mirtha Legrand volvió a la televisión el 9 de mayo luego de permanecer tres sábados alejada de la pantalla por un fuerte cuadro de bronquitis y uno de los momentos más comentados de su programa tuvo como protagonista a Mariano Martínez.

“Mariano, ¿vos tenés novia? ¿Cómo es tu estado amoroso?”, indagó la diva. Lejos de responder con naturalidad, el actor adoptó un tono serio y contestó de manera contundente: “Uno va aprendiendo cosas y hablar de ciertas cosas públicamente ahora no. Aprendí a guardarme las cosas que más me importan, que aprecio”.

Mariano Martínez descolocó a Mirtha Legrand (captura de eltrece)

Luego agregó: “Pero sí estoy en paz, estoy bien, estoy contento. Eso es todo lo que te puedo decir, Mirtha”. La respuesta descolocó a Legrand, quien inmediatamente retrucó: “¿Eso es todo lo que me podés decir?”. Sin moverse de su postura, Mariano Martínez insistió: “Es todo lo que te puedo decir hoy. Me gusta cuidar”.

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