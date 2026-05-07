La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana con el regreso de la Chiqui tras tres semanas ausente; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Mirtha, ya recuperada de la bronquitis que la afectó, y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas,en un espacio único para el análisisy la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 9 DE MAYO DEL 2026

El sábado 9 de mayo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al actor y nuevo conductor de La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine), Mariano Martínez.

Mariano Martínez es el conductor de la temporada 15 de La Jaula de la Moda.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la actriz y cantante argentina Elena Roger, la comediante Fer Metilli y el actor Juan Leyrado.

Elena Roger (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 10 DE MAYO DEL 2026

El domingo 19 de abril desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al productor teatral Pepe Cibrián Campoy y a la conductora de Bendita TV Hedith Hermida.

Pepe Cibrián en el estreno de Wicked (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesa de Juana la influencer y modelo Floppy Tesouro, el actor Pablo Fábregas y el exfutbolista Jonás Gutiérrez.

Floppy Tesouro en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

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