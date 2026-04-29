La certeza de Mirtha Legrand de que se enfermó el 11 de abril cuando un teatro que tenía el aire acondicionado a una temperatura polar es total, pero ahora Carlos Rottemberg blanqueó el factor adicional que la afectó.

“Está bien, está saliendo de una gripe viral y no hubo otra cosa”, tranquilizó su amigo y exproductor desde la puerta de un sanatorio donde su esposa se recupera de una artroscopía, y de allí que surgieran las versiones sobre una eventual internación de la diva.

Entonces, Rottemberg contó que había dialogado con Mirtha en las últimas horas: “Hablamos de otras cosas. Permitamosle tener una gripe”.

Hasta que reveló: “Les voy a ser muy sinceros. Fundamentalmente hablamos de lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que le afectó mucho”.

Carlos Rottemberg.

“Justamente en ese momento (20 de abril) estaba en el pico de su problemática gripal y entonces estuvo más ausente”, enfatizó.

Qué dijo Mirta sobre su enfermedad

Por otra parte, el empresario transparentó cómo piensa Mirtha que se engripó tan fuerte: “Se lo atribuye a haber tenido, mucho frío, una función teatral”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

“Por ser tan conocida no me quise movilizar de butaca, y a lo mejor me comí todo el frío”, fue el texual de Legrand que reprodujo Rottemberg.

“Es tan simple como eso lo que tuvo”, cerró Carlos Rottemberg sobre Mirtha Legrand.