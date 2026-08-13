Las anécdotas de Edith Hermida sobre cómo se ahorró varias veces de pagar hoteles de vacaciones sorprendieron a Mario Pergolini, ya que fueron varias ocasiones y con familia incluída.

“Estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a su casa, era el Día del Padre, y yo estaba allá. Me dijo ‘no lo tengo a mi papá ¿Querés venir a festejar el Día del Padre conmigo?’. Fui a la casa me recibieron con un cartel que decía Bienvenida Edith Hermida".

“La pasé bomba, ¡me hicieron un asado!“, aseguró feliz.

Edith Hermida.

Las otras veces que Edith ahorró hospedajes

Hasta que dejó pasmado a Perolini: “Lo hago todo el tiempo. Por ejemplo, fui a Chicago, Estados Unidos, y un pibe que miraba Bendita me dijo ‘Vivo, soy medio mexicano y argentino, nos encontramos acá. Pongo mi casa a tu disposición’”.

“Fui a la casa de él, me ahorré lo que hotel. Entonces estaba gastando mucha plata en Nueva York y fui a la casa de él. Brutal, la pasé bárbaro”, explicó.

“Él vivía solo. Después un día cayó la novia. Se armó, porque aparte yo fui con mi hermana, mi sobrino... fui con cinco personas. Rafa, le mando un beso”.

“Cuando fui a Olavarría a ver al Indio (marzo 2017) conocí a Diego, que le mando un bneso porque me quedé en su casa. Éramos yo y mis tres amigas”, siguió.

El pibe a la mañana abrió la puerta de la habitación y dijo ‘ay, no puedo creer, Edith Hermida está en mi cama’“, concluyó Edith Hermida.