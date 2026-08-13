Alejandra Maglietti vivió una de las jornadas más movilizantes de su año: el primer cumpleaños de Manu, el hijo que tuvo junto a su pareja, Juan Manuel Lago. Para celebrarlo, la panelista decidió compartir con su comunidad de Instagram un video especial con postales inéditas del crecimiento del nene durante estos doce meses.

El material reúne distintos momentos de la vida cotidiana de Manu: desde instantes de upa con su mamá, pasando por la hora del baño, hasta escenas jugando con juguetes, pinturas y en la hamaca. Cada imagen refleja la ternura de una etapa que Maglietti atraviesa con mucha exposición emocional, aunque siempre resguardando la intimidad de su pareja, quien no pertenece al ambiente del espectáculo y mantiene un perfil bajo por decisión propia.

Hoy cumple años el amor de mi vida, Manu!❤️ todavía no puedo creer que ya pasó un año desde que llegaste a dar vuelta mi vida, gracias por hacerme mamá! Todos los días le doy gracias a Dios por que te mandó conmigo. ❤️ te amo infinito bebé! ♾️❤️s. Fuente: Instagram @alemaglietti

EL EMOTIVO MENSAJE DE ALEJANDRA MAGLIETTI PARA SU HIJO MANU

Junto al video, la conductora escribió unas líneas cargadas de gratitud hacia su bebé. Contó que no podía creer que ya había pasado un año desde que Manu llegó para darle vuelta la vida y le agradeció por convertirla en mamá, además de asegurar que todos los días le da gracias a Dios por habérselo mandado.

Cerró el posteo con un “te amo infinito bebé”, acompañado de emojis de corazón y del símbolo del infinito.

Alejandra Maglietti junto a su hijo Manu en el posteo por su primer cumpleaños. Fuente: Instagram @alemaglietti

La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar: la publicación acumuló miles de likes y una catarata de comentarios felicitando a la familia por el primer año de Manu, muchos de ellos de colegas y figuras conocidas del ambiente.

LA MATERNIDAD, EN EL CENTRO DE LA VIDA DE ALEJANDRA MAGLIETTI

Desde que Manu nació, en agosto de 2025, Maglietti transformó su manera de mostrarse en las redes. Si bien no oculta a su hijo, elige dosificar las apariciones públicas del nene para proteger su intimidad, algo que también responde al pacto tácito que mantiene con su pareja, ajena a la exposición mediática.

Amigos y colegas no dejaron pasar la oportunidad de desearle felicidades al más chiquito de la banda Fuente: Instagram @danielacostank

Aun así, en cada fecha especial —como este primer cumpleaños— la panelista se permite abrir una ventana a la vida familiar que construyó lejos de las cámaras de Bendita.