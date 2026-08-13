Daniela Batlle Casas y Justo Macchiavello, más conocido por sus millones de seguidores como “Gerson”, sumaron un nuevo capítulo a la noticia que ya habían adelantado un día antes: confirmaron el embarazo de su primer hijo y esta vez lo hicieron con imágenes de la primera ecografía, realizada en la casa familiar y rodeados de sus seres queridos.

La pareja, que se hizo conocida por sus videos de viajes y vida cotidiana en TikTok, atraviesa el momento de mayor exposición pública desde que se dio a conocer, hace pocos años, el fenómeno “Gerson”.

CÓMO FUE LA PRIMERA ECOGRAFÍA EN FAMILIA

El posteo, acompañado de varias fotos, muestra a Daniela recostada en un sillón del living de su casa mientras un familiar —a quien identificó como su tío— le realiza el estudio con un ecógrafo portátil. Alrededor, se puede ver a Justo Macchiavello, a la mamá de Daniela, a otros integrantes de la familia y hasta a un niño pequeño siguiendo la escena con atención.

La pareja compartió el momento íntimo del estudio. Fuente: Instagram @danibatllecasas

En el texto que acompaña las imágenes, la influencer escribió: “Bienvenido a la familia, amor de nuestras vidas. No vemos la hora de conocerte”. Y agregó, visiblemente emocionada, que fue “hermoso” tener la primera eco hecha en casa por su tío, con toda su familia en primera fila.

La familia reunida frente al ecógrafo. Fuente: Instagram @danibatllecasas

El estudio fue realizado por un familiar de Daniela en el living de su casa. Fuente: Instagram @danibatllecasas

La influencer también agradeció los mensajes de cariño que recibió tras el primer anuncio y bromeó con que el bebé “va a ser el más mimado del mundo”, en referencia al entorno afectivo que ya empieza a rodear a su llegada.

LA REPERCUSIÓN DEL EMBARAZO DE GERSON Y DANIELA

La publicación superó rápidamente los miles de likes y sumó cientos de comentarios de otros creadores de contenido y seguidores que acompañan la historia de la pareja desde 2023, cuando sus videos empezaron a viralizarse de manera orgánica. Daniela, abogada de formación que dejó el ejercicio profesional por la demanda de su trabajo como creadora de contenido, y Justo, vinculado a la firma familiar Duravit, habían adelantado la noticia un día antes con un video casero a pura pancarta y sorpresa.

Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Fuente: Instagram @danielabatllecasas

Entre las fotos publicadas se destaca una en la que se ve la pantalla del ecógrafo con la imagen del bebé en formato 3D, que Daniela definió como su preferida de toda la serie.

La imagen en 3D fue la elegida por Daniela como su foto favorita de la primera ecografía. Fuente: Instagram @danibatllecasas

Ahora, con la primera ecografía compartida en familia, la pareja profundiza el capítulo más íntimo de una historia que sus seguidores vienen siguiendo paso a paso.