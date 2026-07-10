Un video publicado en Instagram por el usuario Tano Mazzei volvió a viralizarse en las últimas horas por una teoría tan curiosa como llamativa: según su planteo, existiría una relación directa entre los números que usó Lionel Messi a lo largo de su carrera y las fechas exactas en las que Argentina se consagró campeona en distintos torneos.

El influencer construyó una suerte de línea de tiempo “profética” que, aseguró, ya se cumplió en tres oportunidades y podría repetirse una cuarta vez en las próximas semanas.

La teoría arranca con el número 10, la camiseta histórica de Messi, y lo vincula con el 10 de julio de 2021, fecha en la que Argentina venció a Brasil en el Maracaná y se consagró campeón de América después de 28 años.

LA IMPRESIONANTE TEORÍA NUMEROLÓGICA Por: Instagram

Continúa con el 18, otro dorsal que Messi utilizó en su carrera, asociado al 18 de diciembre de 2022, día de la histórica final de Qatar ante Francia. El tercer cruce que menciona el video es el número 15, relacionado con la final de la Copa América 2024 ante Colombia, que comenzó el 14 de julio pero, por los incidentes previos al partido que retrasaron el inicio, terminó definiéndose ya entrada la madrugada del 15.

LA CLAVE ESTÁ EN EL NÚMERO 19

El dato que disparó la viralización del video tiene que ver con el próximo capítulo de la teoría. Mazzei recuerda que Messi también usó el número 19 en sus inicios y lo cruza con una fecha muy concreta: la final del Mundial 2026, que según el fixture oficial de la FIFA se disputará justamente un 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Para el influencer, la “coincidencia” cierra un círculo que, en su lectura, estaría marcado desde hace años.

La impactante teoría del Tano Mazzei sobre los números de Messi que anticipa otra estrella en el Mundial 2026 Fuente: Instagram @eltanomazzei

Más allá de lo anecdótico, el video llega en un momento de máxima expectativa futbolera: la Selección argentina, vigente campeona del mundo, ya está instalada en Kansas City y este sábado disputa los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, tras haber dejado en el camino a Egipto en un partido durísimo. Si el equipo de Lionel Scaloni logra superar esa instancia, todavía restarían semifinal y una eventual final para saber si la numerología viral de Mazzei termina teniendo, otra vez, algo de razón.

UNA TEORÍA QUE YA ACUMULA MILES DE REPRODUCCIONES

El video, publicado hace una semana, superó rápidamente los cientos de miles de reproducciones y generó un intenso debate en los comentarios entre quienes lo tomaron como un simple juego de coincidencias y quienes eligieron creer en la “señal”.

No es la primera vez que un contenido de este tipo se vuelve tendencia en la previa de una instancia decisiva de la Selección: el folclore futbolero argentino suele alimentarse de este tipo de rituales, cábalas y lecturas numerológicas cada vez que el equipo nacional se acerca a una definición importante.

Messi y la Selección Argentina buscan otro título en el Mundial 2026 Fuente: Instagram @eltanomazzei Por: Instagram

Mientras tanto, la ilusión mundialista sigue creciendo entre los hinchas, que además de las cábalas futboleras ya empiezan a organizar cómo seguir cada partido de esta recta final del certamen que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.