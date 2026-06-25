La licenciada Cecilia Ce sorprendió a sus seguidores con un fuerte descargo en Instagram tras confirmar, de manera indirecta, su separación de Nacho Levy, el periodista y director de La Garganta Poderosa.

En el posteo, que se viralizó de inmediato en redes, la reconocida sexóloga y divulgadora afectiva denunció situaciones de hostigamiento psicológico y privación del descanso que habría vivido en el último tramo de la relación.

La escandalosa separación de la sexóloga Cecilia Ce y Nacho Levy en medio de denuncias Por: Captura Web

Sobre un fondo negro, Cecilia Ce describió con precisión clínica los mecanismos de desgaste que experimentó: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca".

La publicación cerró con una frase que funcionó como confirmación de la ruptura definitiva: “Por suerte, pude salir”, acompañada del emoticón de manos en señal de agradecimiento.

La escandalosa separación de la sexóloga Cecilia Ce y Nacho Levy en medio de denuncias Por: Captura Web

Fuentes cercanas a la especialista confirmaron que el proceso de distanciamiento venía gestándose desde hacía semanas, bajo absoluta reserva. La prioridad, según indicaron, era proteger la integridad emocional de la profesional y resguardar su agenda laboral.

EL TESTIMONIO DE CECILIA CE SOBRE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA PAREJA

Cecilia Ce es la principal referente de la divulgación sexológica en el Cono Sur: llena teatros con su unipersonal Beer&Sex y encabeza listas de venta con libros de orientación clínica enfocados precisamente en desarmar relaciones tóxicas y promover el bienestar afectivo.

Que sea ella quien narre en primera persona una situación de vulnerabilidad le da al testimonio una dimensión que va más allá del escándalo mediático.

En su descargo, Cecilia Ce no dejó lugar a interpretaciones ambiguas sobre la naturaleza de las conductas que describe. “Es metódico y persistente”, sentenció de forma categórica, sugiriendo que el hostigamiento nocturno no respondía a reacciones impulsivas, sino a una estrategia calculada de desgaste emocional.

La descripción encaja con patrones que la propia especialista suele analizar en sus conferencias y publicaciones sobre control coercitivo en las relaciones de pareja.

El debate sobre la violencia psicológica en los vínculos contemporáneos volvió a instalarse con fuerza en las redes sociales, impulsado esta vez por el propio testimonio de una especialista en el tema.

NACHO LEVY Y EL SILENCIO ANTE LAS ACUSACIONES DE CECILIA CE

Ignacio Nacho Levy es un reconocido comunicador y referente de la organización villera La Poderosa y la revista La Garganta Poderosa, con fuerte presencia en debates políticos nacionales.

En el plano sentimental, ya había sido noticia a fines de 2023 tras su ruptura con la actriz Gloria Carrá.

Gloria Carrá junto a Nacho Levy cuando eran pareja. Foto: Instagram

Hasta el momento, ni Nacho Levy ni voceros de sus plataformas emitieron comunicado alguno en respuesta a las afirmaciones de la psicóloga. De hecho, el denunciado cerró su perfil de Instagram.

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien que sufra violencia de género, llamá al 144 las 24 horas para pedir ayuda.