A horas de que la Selección Argentina se mida ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la tarotista caminante.ancestral compartió en sus redes una lectura sobre el resultado del partido.

La vidente, conocida por anticipar encuentros futbolísticos con sus cartas, dedicó un video a analizar las energías previas al cruce entre albicelestes y helvéticos y no esquivó la tensión del momento: “Los partidos acá son todos bravos, acá no hay nadie fácil”, arrancó, mezclando las cartas mientras nombraba a ambas selecciones.

PREDICCIÓN DEL TAROT PARA ARGENTINA VS. SUIZA

Según la lectura, las cartas se inclinan por un triunfo albiceleste, aunque la tarotista fue clara en que no será un partido sencillo. “Creo que gana Argentina, pero va a ser tan duro, no se imaginan. Sí, va a ser durísimo”, sostuvo mientras revisaba las cartas por segunda vez para confirmar la tendencia.

La vidente insistió en que el resultado podía modificarse a medida que se acercara la hora del pitazo inicial, por lo que invitó a sus seguidores a esperar una nueva lectura sobre la hora del partido.

La tarotista caminante.ancestral hizo una lectura especial para el cruce de cuartos de final Fuente: Instagram @caminante.ancestral

La incertidumbre forma parte del ritual: la propia tarotista reconoció que el sufrimiento es una marca registrada de la Selección Argentina en los mundiales.

“Está en nuestro ADN sufrir”, lanzó entre risas nerviosas antes de repetir la consulta para reafirmar su pronóstico. Tras una segunda tirada, remarcó nuevamente que el triunfo argentino aparece como la tendencia dominante en las cartas, aunque con un desgaste emocional considerable para los hinchas.

CUÁNDO JUEGAN ARGENTINA Y SUIZA POR EL MUNDIAL 2026

El partido se disputará este sábado 11 de julio desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del portugués João Pinheiro. Argentina llega a la instancia de cuartos de final tras una remontada agónica ante Egipto, mientras que Suiza avanzó luego de eliminar a Colombia en la tanda de penales. El ganador del cruce se medirá en semifinales con el vencedor de Inglaterra ante Noruega.

La predicción para Argentina Vs Suiza

Más allá de las lecturas místicas, el historial entre ambas selecciones favorece a la Argentina, que se impuso en los dos antecedentes mundialistas previos: 2 a 0 en Inglaterra 1966 y 1 a 0 en los octavos de Brasil 2014. Habrá que esperar hasta el sábado para saber si, esta vez, también coinciden las cartas con la cancha.