La Selección Argentina ya dejó atrás la épica victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora pone la mira en el duelo del 11 de julio ante Suiza. Sin embargo, en las últimas horas, un inesperado tema comenzó a ganar fuerza alrededor de Emiliano “Dibu” Martínez.

Luego del partido, el arquero hizo una fuerte autocrítica sobre su rendimiento y sus declaraciones alimentaron un debate que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Dibu Martínez. Foto: Instagram emi_martinez26

Allí comenzaron a multiplicarse publicaciones que hablaban de un supuesto “trabajo esotérico” para explicar por qué el campeón del mundo no está mostrando el nivel sobresaliente que acostumbró a tener en otras competencias.

La teoría, que no tiene pruebas ni respaldo alguno, también fue mencionada en algunos programas de televisión y noticieros al repasar el presente del arquero argentino.

La autocrítica del Dibu Martínez tras vencer a Egipto

Lejos de cualquier especulación, el propio Emiliano Martínez reconoció que no quedó conforme con su actuación frente a Egipto y aseguró que espera poder aportar mucho más en lo que resta del Mundial.

“Después del 2-0 me sentí que no pude ayudar a nadie y esa sensación no me gusta. Pienso que ya va a llegar mi momento. Necesito ayudarlos mucho más, ellos me están salvando en varios partidos y me toca hacerlo a mí”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Además, hizo referencia a Lionel Messi, quien falló un penal durante el encuentro.

“Leo se sintió culpable en el entretiempo, pero nos ha salvado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor”, sostuvo.

El antecedente de la lesión del arquero

Cabe recordar que antes del inicio del Mundial 2026, el Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League con Aston Villa.

A raíz de esa lesión, disputó el primer partido de la Copa del Mundo utilizando un protector especial, aunque continuó siendo el arquero titular de la Selección Argentina.

Mientras Argentina prepara el cruce frente a Suiza por los cuartos de final, el presente del Dibu vuelve a estar en el centro de la escena, tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por los rumores que se multiplican fuera de ella.