La Selección argentina ya piensa en Suiza, su rival del sábado 11 de julio en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026, y las predicciones no tardaron en llegar.

Guido Tejat, astrólogo deportivo que analiza los partidos según los astros, lanzó un pronóstico que mezcla advertencia e ilusión: el cruce “viene muy difícil”, pero Emiliano “Dibu” Martínez será la figura, con un paralelismo que eriza la piel de cualquier hincha: los astros marcan “aspectos similares al partido con Países Bajos 2022″.

Tras la remontada épica ante Egipto, en la que el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta un 0-2 en los últimos 15 minutos, la Albiceleste buscará desde las 22:00 meterse por segunda vez consecutiva entre los cuatro mejores del mundo, frente a un rival que eliminó por penales a Colombia.

LA PREDICCIÓN SOBRE EL DIBU MARTÍNEZ

A través de su cuenta @FutbolConAstros, el astrólogo anticipó que el partido exigirá al máximo a la Selección. “Séneca decía que el fuego prueba el oro y la adversidad, a los hombres fuertes. El sábado, Argentina va a necesitar algo más que fútbol para clasificar. Viene muy difícil por astros”, escribió.

En ese escenario adverso, según su lectura, aparecerá la figura del arquero, que lleva cinco goles recibidos en lo que va del torneo. “Esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza. Aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”, vaticinó, en referencia al inolvidable cruce de Qatar 2022 que el Dibu definió en los penales.

Un astrólogo predijo qué pasará con el Dibu Martínez ante Suiza en cuartos. Crédito: X

EL CONSEJO FINAL PARA LOS HINCHAS

El astrólogo cerró su pronóstico con un pedido especial para los fanáticos: “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”. Y dejó una última advertencia, casi como cábala: “El sábado hay que jugar de verde”.