La expectativa por el Mundial 2026 crece día a día y millones de argentinos sueñan con volver a celebrar una consagración como la obtenida en Qatar 2022. Sin embargo, una reciente predicción realizada por la tarotista Mariam Caleiro sembró dudas entre los fanáticos de la Scaloneta.

Reconocida por sus pronósticos vinculados a figuras del espectáculo como Luciana Salazar, Morena Rial, Jesica Cirio, Nicole Neumann y Facundo Arana, la especialista compartió una visión poco alentadora para los seguidores de la Selección argentina.

LA PREDICCIÓN QUE SACUDIÓ A LOS HINCHAS

A través de un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, Caleiro aseguró que el torneo podría desarrollarse en un contexto complejo a nivel mundial.

“Ya tengo la predicción. Este año van a pasar muchas cosas. Puede haber catástrofes, virus... Ténganlo en cuenta, para que se cuiden”, expresó la tarotista, generando preocupación entre sus seguidores.

Crédito: Instagram

Sus palabras no tardaron en viralizarse y despertaron todo tipo de reacciones, especialmente entre quienes ya planifican su viaje para acompañar a la Selección durante la Copa del Mundo.

QUIÉN GANARÍA EL MUNDIAL SEGÚN MARIAM CALEIRO

Más allá de la advertencia, la tarotista también se animó a revelar qué equipo levantaría el trofeo en caso de que la competencia se dispute con normalidad.

“Si se juega va a ganar Países Bajos, pero parece que se va a suspender”, sostuvo.

La declaración sorprendió a los fanáticos del fútbol, ya que dejó a la Argentina fuera de la pelea por el título y ubicó a la selección neerlandesa como la principal candidata según su lectura de las cartas.

Por supuesto, se trata únicamente de una predicción sin sustento deportivo ni científico. Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa enfocado en su objetivo de defender la corona y volver a hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.