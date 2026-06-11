Tras el arranque del Mundial 2026, Claudia Villafañe sorprendió a todos en La Cocina Rebelde con un detalle que hizo vibrar al equipo de Jimena Monteverde: la camiseta que Diego Maradona lució en el Mundial de 1986.

“Claudia trajo algo que va a emocionar a todos, obviamente. Es una leyenda y tiene algo que es una reliquia, una cosa para toda la vida”, celebró la conductora, visiblemente conmovida.

La empresaria, con su característica mezcla de nostalgia y orgullo, contó el significado de la histórica prenda: “Tiene 40 años, la usamos en el Mundial del 86 y esta es: la camiseta. La traje en homenaje y para que nos traiga mucha suerte en este Mundial”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Además, recordó un detalle de la época: “En aquel entonces las camisetas no tenían los apellidos. En el 94 recién se le pusieron los apellidos a las camisetas”.

Asimismo, Claudia reveló algo único de la reliquia: “Tiene agujeritos. Es la única que en ese Mundial los tuvo”, dijo. Y explicó que la escasez de camisetas hacía que los jugadores no pudieran quedarse con ellas. “Cuando él arrancó, no había muchas camisetas y quedaban en el club, salvo alguna camiseta importante de goles, y esas son las que tengo”, agregó.

Foto: Instagram (@dalmaradona)

La empresaria también recordó con ternura cómo vivieron el primer partido del Mundial: “Yo no viajé al Mundial del 86 porque, tanto su mamá como sus hermanas, fuimos a España. El primer partido lo vi en la casa de su mamá, si alguien tocaba el timbre y no estábamos viendo el primer partido, al segundo no entraba nadie. Los veíamos todos sentados en el piso”.

Y sobre el regreso de Maradona como campeón, Claudia cerró con una postal familiar inolvidable: “Él llegó a la casa de su mamá cuando volvieron del Mundial. Al otro día nos despertaron unos nenes de un jardín que vinieron a cantarle y gritaban su nombre”.

¡El recuerdo más lindo!

Caludia Villafañe: “Tiene 40 años, la usamos en el Mundial del 86 y esta es: la camiseta. La traje en homenaje y para que nos traiga mucha suerte en este Mundial”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CLAUDIA VILLAFAÑE RECORDÓ A DIEGO MARADONA EN SU CUMPLEAÑOS CON UNA SIGNIFICATIVA FOTO: “BESOS AL CIELO”

En una fecha cargada de nostalgia y amor eterno, Claudia Villafañe volvió a emocionar a todos con su homenaje a Diego Maradona en el día en que el ídolo hubiera cumplido 65 años. La empresaria eligió recordarlo (en octubre de 2025) con un gesto profundamente simbólico, que rápidamente conmovió a sus seguidores.

A través de una historia que compartió en Instagram Stories, Claudia compartió una imagen de un cielo celeste con muchas nubes, una de ellas en el centro con forma de corazón. Un símbolo que representa la conexión inquebrantable con el padre de sus hijas, Dalma y Gianinna.

“¡Besos al cielo! ¡Feliz cumple!”, escribió la “Tata” junto al emoji de infinito, reforzando la idea de que el cariño, la memoria y la presencia de Maradona trascienden el paso del tiempo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@claudiavillafaneok) Por: Fabiana Lopez

Como detalle final, musicalizó la publicación con “Live is Life”, el clásico de Opus que se volvió inseparable de la figura de Maradona gracias a aquel icónico video de sus movimientos mágicos durante el calentamiento en el Napoli.