La empresaria Claudia Villafañe utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores luego del accidente de tránsito que sufrió este martes en el barrio porteño de Núñez.
Tras el choque, la exesposa de Diego Maradona compartió un mensaje de agradecimiento y reveló quién estuvo acompañándola durante la noche.
En una historia de Instagram, Claudia Villafañe se mostró junto a su hija Gianinna Maradona y expresó: “Gracias por venir a mimarme y dejarme a mi enfermero favorito. ¡Los amo!”.
Ese “enfermero” fue nada menos que su nieto Benjamín Agüero, quien se quedó a dormir con ella para asegurarse de que estuviera bien después del accidente. Gianinna también lo destacó en sus redes: “Sos un ser de otro planeta, hijo. ¡Te amo con toda mi alma!”, escribió sobre el gesto de su hijo.
CÓMO SE ENCUENTRA CLAUDIA VILLAFAÑE
La empresaria relató que fue atendida rápidamente tras el impacto: “Gracias a los que me asistieron desde el minuto cero y a la cirujana que me dio los tres puntos en la cabeza”.
Con humor, también contó cómo quedó tras la sutura: “Me quedó el pelo un poco complicado después del corte y la sangre. ¡Nos vemos en unos días!”, escribió en otra publicación, donde además etiquetó a su peluquera de confianza.