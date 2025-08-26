El choque de Claudia Villafañe cerca de la cancha de River podría haber sido un siniestro vial más, pero como se trata de la exesposa de Diego Maradona los medios se hicieron eco, y Dalma y Gianinna salieron al cruce de las versiones más tremendistas en redes sociales.

“Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios sólo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión. ¿Pero qué tan hdp tenéss que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?“, repudió la actriz en Stories de Instagram.

“¿Está gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos? Listo. Ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá!“, continuó Dalma.

Dalma Maradona en Stories sobre el choque de Claudia Villafañe.

“¡Hay Tata para rato!”, cerró Dalma.

EL REPROCHE DE GIANINNA MARADONA

Por su parte, Gianinna fue más medida: “Es cierto que mi mamá chocó...”

“¡Lo que no es cierto es que su vida corre peligro!”, enfatizó.

Gianinna Maradona en Stories sobre el choque de Claudia Villafañe.

Entonces, se alegró: “Gracias a Dios está bien. Le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

“Mi hijo, mis amigos y familiares ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”, sentenció lapidaria.