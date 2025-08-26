Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito este martes en Avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna, en la Ciudad de Buenos Aires.

La información fue confirmada en el programa Puro Show por la panelista Pochi de Gossipeame y un cronista del ciclo.

Según detallaron en el programa, la empresaria habría realizado una maniobra indebida que provocó la colisión con otro vehículo. Como consecuencia del impacto, Villafañe sufrió un golpe en la cabeza.

Claudia Villafañe chocó (Foto: captura de TN).

Al lugar acudió el SAME aéreo para verificar el estado de salud de todos los involucrados. Sin embargo, al ser atendida, Claudia Villafañe pidió no ser trasladada en ambulancia.

Prefirió retirarse por sus propios medios y dirigirse a un sanatorio para hacerse los chequeos correspondientes.

En Todo Noticias informaron por su parte que la mamá de Gianinna y Dalma Maradona habría efectuado un giro en “U” en un sector no permitido, maniobra que provocó un leve impacto contra un vehículo particular que circulaba por la zona.

QUÉ DICE EL PARTE POLICIAL DEL CHOQUE DE CLAUDIA VILLAFAÑE

En el programa de Pampito y Matías Vázquez de eltrece mostraron el parte policial del choque que Claudia Villafañe protagonizó este martes a la altura del barrio de Núñez.

"Claudia Villafañe (exesposa de Diego A. Maradona) realizó maniobra indebida con su rodado particular, colisionando levemene con otro rodado", expresan.

El parte policial del choque de Claudia Villafañe (Foto: captura de eltrece).

Luego, detallan: “Avenida Udaondo altura Puente Labruna. En relación con la imputada, presenta lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por medios propios a sanatorio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.