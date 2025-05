La foto de Jorge Taiana pescando con Benjamín Agüero en el muelle de un barrio cerrado, hace ya 12 años, fue la prueba del consolidado romance de Claudia Villafañe, y ahora el empresario habló de esa peculiar relación amorosa.

“¿Se van a casar?“, indagó el periodista Juan Cruz Coscarelli.

Entonces, el mánager de Dady Brieva reaccionó entre risas pícaras frente a la humorada del cronista de Puro Show: “¡¿Perdón?! No. Yo estoy muy bien".

Jorge Taiana en el estreno de Los Sospechosos del Piso 10 (Foto: Movilpress).

“Siempre estuve muy bien, a pesar de lo que se dice”, enfatizó en alusión a los recurrentes rumores de crisis de pareja.

“Yo tengo claro desde hace tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años, lo disfruto mucho, y no lo veo en el horizonte”, remató.

Claudia Villafañe, la wedding planner. Por: MOVILPRESS

“Convivencia tampoco. Tengo muy claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio. Estamos juntos y muy bien”.

POR QUÉ EL NOVIO DE CLAUDIA VILLAFAÑE NO SE RELACIONA CON DALMA Y GIANINNA MARADONA

“Con Dalma y con Gianinna no tengo trato por decisión propia”, reveló.

Dalma y Gianinna Maradona. (RS Fotos)

En pleno juicio por la muerte de Diego Maradona, Taiana aclaró: “En todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré. Porque no, por respeto a la familia, sí que pongo el hombro y apoyo. Hago contención”.

Al final, Jorge Taiana dijo cuál es la razón de su distante trato con Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Claudia Villafañe: “Cosas de la vida. Me lo guardo, me lo guardo”.