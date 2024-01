Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe desde hace 20 años, la saludó por su cumpleaños mediante un tierno posteo. El actor compartió a través de sus stories de Instagram una foto sosteniendo la mano de la expareja de Diego Maradona, que lucía un anillo, lo que despertó rumores de compromiso.

Fue en El Impertinente, el ciclo de Tomás Dente, donde lanzaron la versión de que Claudia se habría comprometido con Jorge tras más de dos décadas de amor. En este contexto, cada uno habló con Teleshow y aclaró si es verdad que celebrarán su amor en una boda con sus seres queridos.

“No sé de dónde sacaron eso... No entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple”.

“No sé de dónde sacaron eso... No entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple”, aclaró Claudia, desmintiendo la versión de compromiso. “¿Qué no se entiende de la publicación? Dice ‘feliz cumpleaños’”, sentenció Jorge, también aclarando que, por ahora, no tienen pensado casarse.

¿CLAUDIA VILLAFAÑE Y JORGE TAIANA SE CASAN? EL LLAMATIVO POSTEO QUE ALIMENTÓ LAS VERSIONES

La periodista Noelia Santone lanzó la versión en el ciclo de NET sobre el compromiso bomba de la pareja.

Claudia Villafañe

“No había foto hasta el día de hoy, cuando él decidió mostrar la alianza que llevan ambos en su dedo anular. Es una alianza súper mega cara”, destacó, mientras ponía el acento que la pareja siempre fue reacia a fotografiarse juntos e incluso a hablar de su vínculo.

“Fue algo programado. Mostraron sus manos juntas, entrelazados. Claudia desde hace un tiempito la viene usando”, aseveró. ¿Se viene su casamiento?