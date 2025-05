Una colonoscopía, un reclamo inesperado y muchas risas. Dalma Maradona protagonizó un divertido momento junto a su mamá y su hermana, y dejó al descubierto ciertos celos familiares.

Durante una charla descontracturada entre las mujeres del clan Maradona, Dalma sorprendió con un comentario que mezcló ironía y reclamo.

Mirando a su madre, Claudia Villafañe, le dijo sin filtro: “Dije: me voy a hacer una colonoscopía para que me invite a comer”, despertando risas al instante. Pero no se quedó ahí. Siguió con una frase que desató todo:“La diferencia que hace es abismal”, refiriéndose al trato preferencial que, según ella, su mamá tiene con Gianinna.

Dalma, Claudia y Gianinna Maradona. Crédito: Instagram

QUÉ DIJO CLAUDIA VILLAFAÑE DE LOS CELOS DE DALMA MARADONA

Lejos de incomodarse, Claudia respondió con humor:“Se pone celosa por cualquier cosa”, generando aún más carcajadas. Mientras tanto, Gianinna no pudo contener la risa, convirtiendo el momento en un verdadero sketch familiar.