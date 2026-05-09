El frío comenzó a avanzar sobre gran parte de la Argentina y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana marcado por bajas temperaturas, lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintas provincias.

Tras varios días de humedad e inestabilidad, el cambio de tiempo ya se hace sentir especialmente en Buenos Aires, la Costa Atlántica y sectores del centro del país, donde se espera un marcado descenso térmico entre este sábado 9 y el domingo 10 de mayo.

Qué ciudades tendrán el peor clima este fin de semana

Según el SMN, las condiciones más inestables se concentrarán en zonas de:

Buenos Aires

Mar del Plata

Necochea

Bahía Blanca

La Plata

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Mendoza

San Luis

En varias de estas regiones podrían registrarse lluvias persistentes, viento del sector sur y temperaturas mínimas cercanas a los 5°C durante las primeras horas del día.

En la Costa Atlántica, además, continúa la preocupación por el avance del mar y el fuerte oleaje registrado en las últimas jornadas, fenómeno que coincidió con las alertas meteorológicas emitidas por el organismo oficial.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Para el AMBA, el pronóstico anticipa jornadas frescas, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 17°C, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo debido al viento y la humedad.

El descenso más marcado se sentirá durante las mañanas y noches, en lo que muchos ya consideran el primer pulso de frío fuerte de mayo.

Qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN emitió alertas por tormentas y lluvias para distintos sectores del país durante el viernes 8 de mayo y advirtió que algunas zonas podrían registrar:

abundante caída de agua en cortos períodos,

ráfagas intensas,

actividad eléctrica,

y ocasional caída de granizo.

Además, el organismo recomendó evitar circular durante tormentas fuertes, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cuándo mejora el tiempo

De acuerdo al pronóstico extendido, las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual entre el domingo y el lunes, aunque el frío permanecerá instalado en gran parte del país.

Todo indica que mayo seguirá mostrando temperaturas más bajas y jornadas inestables, anticipando un invierno que podría llegar antes de lo habitual.