ESte sábado 9 de mayo a las 15 H, Spreen, streamer y empresario, estará regalando sus alfajores en el kiosco ubicado en Avenida Corrientes y Libertad, Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la Semana del Alfajor,Iván “Spreen” Buhajeruk y el empresario Nicolás Esmede anunciaron el lanzamiento de una nueva marca de alfajores.

La presentación oficial se realizó a través de un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En cuestión de minutos, la cuenta oficial del proyecto superó los 75 mil seguidores, generando una fuerte expectativa entre los fanáticos del creador de contenido y los consumidores del tradicional producto argentino.

Cómo es el alfajor de Spreen

Giga se presenta como un alfajor de 72 gramos, con abundante relleno de dulce de leche y baño de repostería semiamargo. Según explicaron sus creadores, el objetivo fue desarrollar un producto “grande, intenso y accesible”, priorizando una experiencia cremosa y fácil de morder.

El precio sugerido rondará los $1.800 por unidad.