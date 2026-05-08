La Costa Atlántica vive este viernes 8 de mayo una jornada marcada por el fuerte temporal, con alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lluvias intensas, ráfagas de viento y un impactante fenómeno que preocupa en ciudades como Mar del Plata, Necochea y Miramar: el avance del mar sobre la costa.

Las intensas condiciones climáticas provocaron un fuerte oleaje y mareas elevadas que hicieron que el agua avanzara varios metros sobre la playa, generando erosión costera y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Qué está pasando en Mar del Plata, Necochea y la Costa Atlántica

Según el SMN, gran parte de la costa bonaerense permanece bajo alerta naranja por tormentas fuertes o severas, acompañadas por:

abundante caída de agua en cortos períodos,

ráfagas que podrían superar los 80 km/h,

actividad eléctrica,

y posible caída de granizo.

En paralelo, el viento del sudeste generó una fuerte sudestada, fenómeno que empuja el agua hacia la costa y provoca el crecimiento del mar.

Especialistas aclararon que no se trata de un maremoto ni tsunami, sino de un efecto provocado por el temporal y las condiciones meteorológicas extremas.

El mar avanzó sobre la playa y generó preocupación

En ciudades como Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Pinamar y Miramar, vecinos registraron cómo el agua llegó a sectores habituales de arena seca y redujo notablemente el ancho de varias playas.

El fenómeno ocurre por la combinación de:

sudestada,

marejada intensa,

viento persistente,

y presión atmosférica baja.

Cómo sigue el clima este viernes 8 de mayo

El SMN prevé que las tormentas continúen durante gran parte de la jornada, especialmente entre la mañana y la tarde, con un marcado descenso de temperatura hacia la noche.

En Mar del Plata y otras ciudades costeras, la temperatura ronda los 14 grados, aunque la sensación térmica puede ser menor debido al viento fuerte y la humedad.