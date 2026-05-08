El fin de semana pasado, en plena primera etapa de su residencia en el Arena de Buenos Aires, Ricardo Arjona recibió una visita muy especial. El músico guatemalteco se encontraba en su habitación de hotel cuando La Mona Jiménez, el rey indiscutido del cuarteto cordobés, tocó a su puerta de manera sorpresiva. Lo que siguió fue un abrazo espontáneo, chistes y una conversación que rápidamente se transformó en uno de los videos más compartidos de la semana.

“Estamos parando en el mismo hotel”, dijo La Mona al llegar, mientras Arjona no ocultaba su emoción: “Hace cuánto que no nos vemos, qué gusto verte”.

QUÉ DIJERON LOS DOS ARTISTAS EN REDES

El clip del encuentro se viralizó de inmediato y ambos artistas le pusieron palabras al momento desde sus cuentas. Arjona fue el primero en compartirlo, acompañado de un mensaje que resumió sus primeros días en Argentina con una sensibilidad característica: “La sorpresa de La Mona, referente del cuarteto argentino, noches que quisiera que no terminaran nunca; el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más”.

La Mona, por su parte, respondió con la misma calidez: “Qué placer conocerte, querido Ricardo”.

Crédito: Instagram

EL CUMPLIDO DE ARJONA QUE MÁS CIRCULÓ

Durante el encuentro, el guatemalteco no solo invitó a La Mona a sumarse a las fechas en Córdoba, previstas para el 14 y 15 de mayo, sino que le dedicó un reconocimiento que resonó con fuerza entre los fanáticos de ambos: “Quisiera que me quieran como te quieren a vos aquí”.