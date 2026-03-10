El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona vuelve a hacer historia en el país tras agotar 13 funciones en el Movistar Arena, consolidando una vez más su extraordinario vínculo con el público argentino.

Las 13 fechas agotadas de Ricardo Arjona en Buenos Aires

Las presentaciones de Arjona en el Movistar Arena ya están completamente sold out para las siguientes fechas:

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo de 2026.

Lejos de tratarse de un anuncio aislado, este logro confirma el vínculo extraordinario entre Arjona y el público argentino.

Con este impresionante logro, el cantante no solo suma funciones, sino que vuelve a marcar un hito en la música en vivo en Argentina, reafirmando su lugar como uno de los artistas más convocantes de habla hispana.

Una gira con la producción más ambiciosa de su carrera

Este regreso forma parte del tour “Lo que el Seco no dijo”, una gira que presenta la puesta en escena más ambiciosa y espectacular de toda la trayectoria de Ricardo Arjona.

El espectáculo propone un formato teatral y monumental, con un diseño escénico inédito pensado especialmente para esta nueva etapa artística, elevando la experiencia del show a un nivel nunca antes visto en sus conciertos.

El inicio de la gira internacional

La gira comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto con entradas agotadas en el Allstate Arena, en Chicago, dando inicio a un recorrido de más de 35 fechas por Estados Unidos y Puerto Rico.

El tour llega luego de su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a fines de 2025, y propone un repertorio que recorre cuatro décadas de carrera, incluyendo grandes clásicos y canciones de su más reciente álbum Seco.

El recorrido continuará por ciudades clave como Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de cerrar esa etapa con tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para luego desembarcar en América Latina.

Además de Buenos Aires, la gira pasará por Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica, consolidando una de las producciones más impactantes de su carrera.

Un nuevo disco en camino

En paralelo al tour, Arjona confirmó que trabaja en un nuevo proyecto discográfico titulado “Lo que el Seco no dijo”, próximo a lanzarse. Según el propio artista, se trata de uno de los mejores trabajos de toda su carrera.

El histórico vínculo de Arjona con Argentina

El romance entre Ricardo Arjona y el público argentino viene de larga data. En 2022 el artista agotó ocho funciones en el Movistar Arena, mientras que en diciembre de 2023 cerró su exitoso Blanco y Negro Tour con dos estadios Vélez Sarsfield llenos, ante miles de fans.

A lo largo de su carrera también protagonizó cifras récord en el país:

34 shows en el Estadio Luna Park durante la gira Adentro en 2006.

8 conciertos en el Estadio GEBA .

6 shows en el La Bombonera .

5 presentaciones en el Estadio José Amalfitani .

5 funciones en el DirecTV Arena .

5 conciertos en el Orfeo Superdomo.

Todas estas presentaciones terminaron con entradas agotadas, consolidando una relación única entre el artista y sus seguidores en Argentina.