La eterna pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial sumó un nuevo capítulo cargado de ironía y chicanas. Todo arrancó después de que Rial apuntó contra APTRA y la elección de Wanda Nara como Mejor conductora en los Martín Fierro 2026, con un mensaje por demás filoso que no pasó desapercibido.

El conductor de Argenzuela escribió en X: “Llego tarde, pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido. Coincide con la ética y estética de esa agrupación de bochas llamada APTRA”. La frase, cargada de sarcasmo, fue una clara crítica tanto a la entidad que entrega los premios como a la propia Wanda.

El Martín Fierro de Wanda Nara generó polémica en el medio (Fotos: Instagram / @wanda_nara)

Rial concretó este nuevo ataque a Ventura utilizando la consagración de Wanda Nara como mejor conductora de la TV abierta, una decisión que generó repercusiones y opiniones divididas en el mundo del espectáculo a lo largo de toda la semana, con sonoras reacciones de otras integrantes de la “terna” como Moria Casán y Georgina Barbarossa.

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LA PELEA ENTRE JORGE RIAL Y LUIS VENTURA SUMÓ UN NUEVO CAPÍTULO POR WANDA NARA

Rial, que suele ser crítico con APTRA, no dudó en expresar su descontento y Ventura salió a defender su gestión y la de la entidad de periodistas. Lejos de quedarse callado, Luis recogió el guante y respondió sin filtro.

Luis Ventura explotó contra Jorge Rial tras su burla al Martín Fierro de Wanda Nara (Foto: X / @luisventurasoy)

Al ver la publicación de Rial replicada en redes, el presidente de APTRA disparó: “Ja, ja, ja. Justo vos. Mirá quién habla de estética y de ética. Dejate de joder, Yorsh. Seguí comiendo alfajores y cortando con Tramontina”.

La respuesta de Ventura, fiel a su estilo frontal, encendió aún más la polémica y dejó en claro que la relación entre ambos está lejos de recomponerse. Por ahora, ni Rial ni Ventura parecen dispuestos a bajar el tono, y el cruce promete seguir sumando capítulos en un ambiente mediático más caliente que nunca.

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