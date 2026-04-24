La reciente separación de Jorge Rial de la escritora colombiana María del Mar Ramón volvió a poner al conductor en el centro de la escena mediática. En medio de las repercusiones, en Bendita TV bromearon con la posibilidad de un romance con Viviana Canosa, algo que no cayó nada bien en la periodista.

Lejos de tomárselo con humor, Canosa utilizó su espacio para responder con contundencia. “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, expresó en su programa de streaming.

VIVIANA CANOSA APUNTÓ CONTRA LA TV

La conductora cuestionó el tratamiento que se le da a las mujeres solteras en los medios y aseguró que se trata de una mirada anticuada.

“Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe”, sostuvo.

Luego redobló la apuesta y dejó una frase filosa: “Cuando me dijeron eso dije ‘no te la puedo creer’. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”.

VIVIANA CANOSA. CRédito: captura eltrece

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE SU SEPARACIÓN

Jore Rial confirmó el final del vínculo con María del MAr y explicó que la distancia y los proyectos profesionales fueron determinantes.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en Ciudad de México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, afirmó en Mitre Live.