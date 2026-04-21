Después de varios rumores, finalmente Jorge Rial habló y confirmó su separación de María del Mar Ramón con un mensaje que mezcla dolor, amor y resignación.

La palabra del conductor llegó a través del periodista Juan Etchegoyen, quien compartió en sus redes sociales los detalles de la charla que mantuvo con él. Allí, Rial fue claro al explicar que la decisión estuvo profundamente ligada al crecimiento profesional de su ahora expareja.

“A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”, expresó el periodista, dejando en evidencia que la distancia y los proyectos personales fueron determinantes.

Foto: Captura de X (@JuanEtchegoyen)

Lejos de cualquier escándalo, la ruptura se dio en buenos términos: “Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien”, aseguró Rial, mostrando una faceta más íntima y reflexiva.

Incluso, dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella”.

Así, el conductor puso fin a la relación con un mensaje cargado de respeto y admiración, en una separación que, a diferencia de otras historias del mundo del espectáculo, no tuvo terceros en discordia ni conflictos mediáticos.

Foto: Movilpress

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LUIS VENTURA EXPLOTÓ SIN FILTRO CONTRA RIAL Y LO CRUZÓ SIN FILTRO: “NO MIENTAS MÁS Y NO TE METAS EN MI VIDA”

Se terminó la paciencia. Luis Ventura apuntó directo contra Jorge Rial y lanzó una catarata de declaraciones explosivas al aire de A la tarde, a horas del debut del nuevo programa de Beto Casella por América.

Ventura salió al cruce de versiones que, según él, instaló Rial sobre una supuesta censura dentro del canal por una entrevista que le realizó a Casella para Secretos Verdaderos: “Yo sé que algunos integrantes de mi familia trataron de esconderme lo que vos dijiste con respecto a una censura dentro de este canal, con relación a una nota que yo hice y que va a salir”, comenzó diciendo al aire.

“Con Beto hablamos de todo, incluso de vos también. Nunca recibí un llamado diciendo ‘esto no se toca’, ‘de esto no se pregunta’, ‘esto no va’, ‘no te vamos a permitir sacar el programa’. Nunca pasó eso. Cosa que vos dijiste que me apretaron, que me cortaron, o no sé qué caraj... dijiste”, siguió.

Foto: Captura (América)

Lejos de bajar el tono, Ventura redobló la apuesta y apuntó a cuestiones personales y judiciales: “Ellos creen que soy yo que no suelto. No, sos vos que no soltás, ¿entendés? Porque llamás para tratar de manejar la entrega de Martín Fierro. Me denunciás en la Justicia. Yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a una mediación. Y vos te quedabas dormido”.

Luis Ventura: “No mientas más. Yo no me meto en tu vida. No te metas en la mía y en mi laburo y en mi pan”.

“No mientas más. Yo no me meto en tu vida. No te metas en la mía y en mi laburo y en mi pan”, cerró el conductor (que está reemplazando a Karina Mazzocco), sin filtro.