La noche de los Martín Fierro de Streaming arrancó con un golpe de efecto que nadie esperaba. Luis Ventura, presidente de APTRA, irrumpió en el escenario caracterizado como un auténtico mago de la saga de Harry Potter y dejó a todos boquiabiertos.

Antes de la gala, Ventura ya había lanzado una advertencia enigmática: “Estoy pasando los últimos momentos antes de que no me reconozcan”. Y cumplió: cuando las luces se encendieron, apareció con túnica, barba y el aire misterioso de Dumbledore, el mítico director de Hogwarts.

Luis Ventura (Foto: captura Telefe)

La encargada de presentar a Ventura fue Paula Chaves, quien lo describió con palabras que mezclaron misterio y admiración: “Es sabio, poderoso, enigmático, guarda secretos del pasado y del presente y manipula eventos desde las sombras sin necesidad de usar ninguna varita. Es el personaje más amado y temido de la pantalla. No hablamos de Dumbledore, hablamos del señor Luis Ventura”.

El auditorio, repleto de figuras del streaming y la televisión, quedó en silencio, expectante ante la aparición del presidente de APTRA en modo hechicero.

Ventura no necesitó ningún hechizo para captar la atención. Tomó el micrófono y lanzó la primera frase de la noche: “Es el Martín Fierro con el que cerraremos la temporada. El Martín Fierro que ha acumulado una serie de ediciones especiales que no imaginamos y que permite que ustedes estén ahí sentados en sus mesas, compartiendo con amigos, colegas, compañeros de la industria”.

Pero no se quedó solo en la anécdota. El presidente de APTRA aprovechó para dejar un mensaje sobre el valor de la industria y la libertad de expresión: “Martín Fierro es esto, la posibilidad de compartir, de disentir, de oponerse, de criticar, y de ser libres en un país libre. Por eso estamos acá, para cerrar la temporada y empezar a entregar un premio en un sistema completamente diferente de comunicación, como lo es el streaming”.

Luis Ventura (Foto: captura Telefe)

Ventura remarcó la importancia de este nuevo galardón: “Es el hijo de lo que ha sido el Martín Fierro digital, pero creció tanto el streaming que había que hacer un premio nuevo para este universo del streaming que ustedes integran”.

Antes de despedirse, Ventura agradeció la presencia de todos y dejó en claro que la apuesta por el Martín Fierro sigue firme: “Valoro mucho esta sala llena y todos los medios que están cubriendo esto. Vamos a seguir provocando nuevos Martín Fierro para que el argentino valore a sus profesionales, a sus trabajadores, a sus contenidos y a sus sistemas de comunicación. ¡Aguante el Martín Fierro, carajo!”.

La ovación fue inmediata. Las cámaras captaron rostros entre la sorpresa y la alegría. Así, bajo el signo de la magia y la ruptura de expectativas, el streaming se consagró como el nuevo epicentro de la industria del entretenimiento argentino.





