El 8 de diciembre, los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 reunieron en la Usina del Arte a numerosas figuras de la industria, entre ellas Benjamín Vicuña, Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli. Sin embargo, no todo fue armonía.

Los conductores de Pasó en América fueron dos de los anfitriones en la alfombra roja de APTRA. En otro sector del ingreso estaba Guido Zaffora.

Tartu y Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

Memorioso, Vicuña no dejó pasar las duras críticas que recibió en el programa de América, especialmente de Sabrina, y tomó una firme decisión: no brindarles una nota en la red carpet e ignorarlos por completo.

Vicuña dialogó con Zaffora e ingresó al salón a paso firme.

Captura de imagen de Pasó en América.

QUÉ DIJERON SABRINA ROJAS Y TARTU DEL ENOJO DE BENJAMÍN VICUÑA

Con humor, Sabrina y Tartu contaron el enojo del actor chileno y le restaron importancia.

“Tenemos un chisme de Vicuña: no quiso hablar con nosotros”, dijo Rojas.

“No, no nos quiere Vicuña”, acotó Tartu. “Y hace bien”, lanzó ella. Y el conductor cerró con ironía: “Está del lado correcto de la vida”.

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

QUÉ HABÍA DICHO SABRINA ROJAS DE BENJAMÍN VICUÑA EN PASÓ EN AMÉRICA

En numerosas oportunidades en Pasó en América opinaron del explosivo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos y recordaron la época en la que el actor fue pareja de Pampita, y Sabrina fue letal.

Algunos de sus textuales más resonantes de Rojas sobre Vicuña: “Yo a Benjamín no lo conozco. Es una persona que cuando habla me parece muy espectacular porque, a pesar de su estelaridad siempre frena, pero un hombre que engaña a una mujer que perdió una niña de la manera que la engañó con la China Suárez, no habla de cuidar mucho la psiquis de una mujer”.

“Ser infiel… Fue perverso con Pampita. Era una cosa muy tremenda lo que él hacía con ella. A esa mujer la enloqueció”, agregó Sabrina.

Parece que Vicuña tomó nota y se la cobró en los Martín Fierro de Cine y Series 2025.