La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 reunió en un mismo lugar a Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Sin embargo, la pareja evitó cualquier cruce: llegaron a la Usina del Arte una vez finalizada la transmisión de la alfombra roja, justamente para no coincidir con Sabrina, quien fue una de las conductoras del segmento.

Luciano y Griselda asistieron a la ceremonia con sus respectivas hijas. Castro llegó acompañado por Esperanza, fruto de su relación con Rojas, mientras que Siciliani asistió con Margarita, la hija que tuvo con Adrián Suar.

Sabrina Rojas condujo la alfombra roja de los Martín Fierro (Movilpress)

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron a Sabrina Rojas en los Martín Fierro (Movilpress)

Las adolescentes ingresaron sonrientes y, en un momento, se tomaron del brazo para enfrentar juntas la situación, mientras la prensa captaba imágenes del momento.

Ciudad Magazine estuvo presente y fotografió a la feliz pareja y a las jóvenes al llegar a la Usina del Arte; también registró a Griselda con su galardón, tras ganar por Envidiosas.

Con información confiable, Laura Ubfal detalló en X: “Griselda Siciliani y Luciano Castro llegaron a la Usina del Arte con sus hijas, Margarita y Esperanza”.

Y agregó: “Evitaron la alfombra roja que conducía Sabrina Rojas al arribar minutos después del cierre de ese segmento”.