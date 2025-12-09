El 8 de diciembre se celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025.

Natalia Oreiro se llevó el Martín Fierro de Oro en cine por su impecable trabajo en La mujer de la fila, y su emoción al recibir el galardón fue absoluta.

El reconocimiento positivo de sus colegas no tardó en sentirse: reaccionaron con aplausos y gritos de felicitaciones ante una actriz visiblemente shockeada y conmovida.

Minutos antes, El Eternauta había ganado el Martín Fierro de Oro en series.

“Creeteló, Natalia. Sí, es para vos. Se quedó helada. Mirá cómo te aplauden todos tus compañeros y compañeras. ¡Qué maravilla el acompañamiento!”, destacó la conductora del evento, Teté Coustarot, mientras Oreiro subía al escenario para recibir su premio.

“Natalia es una gran actriz y una gran persona. Festejada esta noche en los Martín Fierro”, apuntó Luciano Cáceres, co-conductor de la ceremonia.

En ese festivo marco, Griselda Siciliani le gritó: “¡Bravo!”. Y los artistas presentes replicaron con euforia: “¡Bravo!” y “¡Vamos!”.

Captura de América TV / Martín Fierro de Cine y Series 2025

Ante el micrófono y con el Martín Fierro en sus manos, Natalia preguntó: “¿Están seguros? Gracias. Muchísimas gracias. No sé qué decir”.

Desde el público, los presentes aseguraron que el reconocimiento era merecido: “¡Te lo merecés!”, “¡Genia!” y “¡Bravo, Nati!”.

LAS PALABRAS DE NATALIA OREIRO TRAS GANAR EL MARTÍN FIERRO DE ORO EN CINE

“Gracias, Aptra. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica”.

“Gracias a mis padres, que también confiaron en mí y me dieron libertad”.

“Gracias, Argentina, por brindarme un hogar y una profesión”.

“Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación. Gracias a todos los actores y todas las actrices que me acompañaron y me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”.

“Gracias a los directores que confiaron en mí. gracias, Benjamín Ávila, por darme mi primera oportunidad dramática y por creer que yo también era una actriz dramática”.

“Gracias a mi familia, que siempre estuvo esperándome con un platito caliente. Gracias a mi hijo, que está orgulloso de la mamá que le tocó. Gracias a mi compañero, a mi manager, a mis amigos y amigas”.

“Qué sé yo… no sé más qué decir que gracias. Gracias, Argentina. Gracias, Uruguay, por hacer de esta mujer la persona que hoy es”.

“Gracias a todo el periodismo argentino, que siempre me acompañó”.