Este miércoles por la mañana, las señales de streaming Olga, La Casa y Blender anunciaron algunas de las ternas de los nominados a los Martín Fierro de Streaming 2025. La ceremonia se realizará el 14 de diciembre de la mano de FIVE para la producción y la transmisión de Olga y Telefé.
Bondi, AZZ, Streams Telefé y Gelatina se sumarán a esta estrategia de APTRA a lo largo del día con el resto de los nominados. Mientras que Luzu TV y Vorterix decidieron quedarse al margen de este anuncio.
ESTOS SON LOS NOMINADOS A LOS MARTÍN FIERRO DE STREAMING HASTA EL MOMENTO
- Conducción Femenina
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora- Luzu TV & Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe
- Co-conducción Masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La casa streaming
- Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La casa streaming
- Columnista
Paulo Kablan - Olga
Rolando Barbano - Luzu TV
Iván Schargrodsky - Blender
Emiliano Goggia - Gelatina
Naty Maldini - Futurock
Sebastián de Caro - Gelatina
- Talento revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming
- Dupla del año
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
- Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia bebé - Futurock
TDT - Olga
Story Time - Bondi
- Actualidad
Ángel responde - Bondi
El ejército de la mañana - Bondi
Resu en vivo - Resumido
Desayuno intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo creer - Gelatina
La posta - Stream Room TV Pública
- Informativo
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso Fiscal - Olga
La Mañana - Infobae
Corco Freak - Gelatina
Tiempo Libre - La casa streaming
Tremenda mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad
- Político
540 - Cenital
La misa - Carajo
Data clave - Carnaval
Mate central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina
- Musical
Esto es ¡Fa!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM Luzu
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos Origamix & Gelatina
Volverme loco - Bombo TV
- El más border del streaming
Patria y familia - Luzu TV
Lo del Turco - La canchita TV
El fin del mundo - Olga
- Programa federal
Para el universo - Universo TV (Córdoba)
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
- Mejor producción integral
Olga
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
- Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Un día rosarino - Olga
2° aniversario - Olga
Tini - La casa streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
