Los premios Martín Fierro suelen dejar polémicas, heridos, olvidos, pero nunca como ahora las críticas surgieron con tanta fuerza desde el propio canal organizador, al punto que Marley hundió a Santiago del Moro después de las chicanas de Verónica Lozano a Susana Giménez.

Por un lado, Alejandro Wiebe analizó la forma en que el coductor de Gran Hermano 2024 se autoproclamó ganador del Oro en la gala de Aptra: “La emoción de él fue rara”.

“Porque, digamos, él vio el sobre, se quedó así (pensativo y en silencio)”, continuó picante.

Santiago del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro (Foto: Movilpress)

Entonces expresó sin filtros: “Digamos, si yo abro el sobre y veo que dice Marley me emociono en el momento que lo leo. ¿Cómo voy a estar 15 segundos haciendo una pausa y después cuando lo digo me emociono?“.

Marley en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

“Ya todo el mundo sabe todo. Eso es lo que hay que cambiar, me parece. No puede ser que ya todo el mundo sepa todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa. Algo hay que rever ahí para que realmente la sorpresa sea sorpresa. Y que hasta el que conduce se sorprenda cuando abre el sobre y no tenga que actuarla”, cerró.

Marley eligió bando entre Susana Giménez y Verónica Lozano

“Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con lo que dijo Vero. Estoy de acuerdo en que el Martín Fierro es raro y que hay cosas que decís ´¿cómo va a ganar este? ¿Cómo va a ganar el otro?’ Hay cosas que no tienen lógica”, arrancó el conductor de Por el Mundo.

Verónica Lozano (Foto: Movilpress)

Entonces, descartó que Jorge Corcho Rodríguez haya sido el motivo de la ríspida relación entre las figuras femeninas de Telefe: “Vero la re quiere a Susana y Susana también tiene buena onda con Vero. Yo las quiero a las dos y no tengo drama”.

“Acá lo que están hablando es el hecho de que si gana el premio la misma persona. ¿Y Leo Messi con el Balón de Oro? Qué, había que decir no se lo damos más a Messi porque ya ganó el año pasado. Es ridículo decir que una persona no gana porque ya ganó el año pasado. Porque si no es una repartija de premios".

Susana Giménez en la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress).

“Duró tres meses el programa, que es lo que duran en el resto del mundo. Me parece que en ese sentido no estoy de acuerdo. Ahora, si sospechan de Aptra y que con dedo fueron elegidos muchos de los ganadores. Yo sospecho algunos rubros que son así. Entonces, si realmente es así, que alguien pida una auditoría y veremos. En algún momento se tiene que aclarar”, sentenció Marley.