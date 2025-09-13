En las últimas horas, hubo fotos y videos de Milenka en sus redes sociales esperando a su papá y ahora Marley se mostró orgulloso por el primer “recital” de la niña.

Desde la cuenta de Instagram del conductor, se apreció un tierno contenido audiovisual de la pequeña nacida el 28 de diciembre de 2024.

En el video, se ve a Milenka con un instrumento de juguete: hubo una pista de fondo y su voz parecía cantar, brindando un “recital” para sus seguidores.

ASÍ ESPERÓ MILENKA A MARLEY

En plena grabación de su programa Por el mundo, Marley recibió un tierno posteo de quienes cuidan a Milenka, su hija.

El outfit de Milenka para esperar a Marley | Créditos: Instagram @milenka_ok

Allí se vio a la pequeña con un hermoso outfit: vestido de jean con botones delanteros, falta acampanada, cuello bebé blanco y un bordado floral a tono en el pecho. Además, vistió medibachas blancas de lana y un saquito tejido a juego. En la cabeza llevó un moño blanco.