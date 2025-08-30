La familia de Marley volvió a conquistar a sus seguidores. En las últimas horas, el conductor compartió un emotivo video para celebrar que Milenka cumplió ocho meses, y las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones en las redes sociales.

En el clip se puede ver a la pequeña disfrutando de un momento en casa, mientras su hermano mayor, Mirko, le da un dulce beso en la mejilla. Ese gesto, simple pero cargado de ternura, emocionó a todos los fanáticos que siguen de cerca cada paso de la familia.

El mensaje de Marley fue breve pero contundente: “Felices 8 meses mi bebita hermosa”. Con esas palabras, el conductor dejó en claro el amor y orgullo que siente por su hija, sin necesidad de adornos ni producciones. Lo que resalta es el clima familiar y cálido, donde los hermanos se muestran unidos y rodeados de cariño.

Marley con Milenka, Mirko y Momi Giardina. Foto: Telefe

LAS REACCIONES AL VIDEO DE MARLEY

El posteo, compartido con sus más de 8,2 millones de seguidores en Instagram, cosechó miles de likes y mensajes. Entre los comentarios, se repetían frases como “¡Son divinos, felices 8 meses, princesa!”, “Hermosos hermanitos, Mirko un amor” y “Marley, tenés una familia maravillosa”.