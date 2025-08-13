Charlotte Caniggia dejó al descubierto en redes sociales el complicado momento que atraviesa con su hermano mellizo, Alex, durante un viaje laboral que realizaron juntos a China para participar en las grabaciones de Por el mundo.

En un video compartido en sus historias de Instagram, filmado por Marley, se puede ver que los hermanos se encuentran distantes y sentados en lugares separados dentro del micro que los transportaba.

“Alex acá, y Charlotte allá”, se escucha decir a Marley, quien comentó que entre ellos “no se dirigen la palabra” y hasta intentó, sin éxito, animar la situación.

POR QUÉ CHARLOTTE Y ALEX NO SE HABLAN

La tensión viene de larga data, pero según allegados, el distanciamiento se profundizó desde que Alex retomó su relación con Melody Luz.

Alex Caniggia en China grabando Por el mundo | Créditos: Instagram @alexcaniggia

Durante el viaje, el representante del mediático, Fabián Esperón, compartió un video que reveló el problema: “Chicos, no quiere grabar con ella”, afirmó.

Alex fue categórico: “No pienso grabar con ella. O trabajamos separados o no grabo nada. Marley, si es con ella, no cuenten conmigo”. Ante esto, el conductor le recordó que el formato exige que aparezcan juntos, algo que el influencer rechazó de plano: “No me la banco. No quiero estar cerca de ella”.