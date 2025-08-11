Alex Caniggia y Melody Luz atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja tras la reconciliación de hace unos meses. La química y el buen humor entre ellos se reflejan en redes sociales, donde intercambian mensajes públicos llenos de dedicatorias y guiños para que todos puedan verlos.

En los últimos días, el mediático volvió a insistir con su deseo de tener otro hijo, algo que Melody aprovechó para bromear en un tierno saludo. El motivo fue que Alex Caniggia viajó a China con Marley para grabar el programa Por el mundo (Telefe), y la bailarina no ocultó cuánto lo extraña.

EL MENSAJE DE MELODY LUZ A ALEX CANIGGIA

“Ya te extrañamos, papu. Disfrutala a Milenka que otro bebé todavía no hay. Te amamos”, escribió Melody Luz en sus historias de Instagram, junto a una foto de ambos con su hija Venezia y mencionando a la pequeña hija de Marley.

Melody Luz lanzó un contundente mensaje tras el viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China. Crédito: Instagram/@melodyluz

El mensaje no pasó desapercibido para Alex, quien lo compartió en su propio perfil sumándole una dedicatoria cargada de cariño: “Las extraño mucho, mucho, amores de mi vida”.